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В Минобороны пообещали не призывать 27-летних в 2024 году

12:37
  • пятница
  • 28 июля 2023

В ведомстве пояснили одобренный Совфедом закон о призывном возрасте

Лица, которым 27 лет исполнилось в 2023 году, не подлежат призыву в 2024-м. Они будут направляться в запас, заявил замминистра обороны России Николай Панков. Статс-секретарь объяснил, как будет действовать одобренный Советом Федерации закон о повышении призывного возраста.

Совфед одобрил закон о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет
Оборонный комитет Совфеда поддержал поправки о призывном возрасте

Госдума ранее приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому возраст призыва граждан на военную службу в России составит от 18 до 30 лет. Предложения о поэтапном введении поправок в действие были отклонены.

Панков подчеркнул на заседании Совета Федерации в пятницу, что нововведения вступают в силу с 1 января 2024 года. Соответственно, те, кому исполнится 27 лет 31 декабря 2023 года, не подпадут под действие закона о повышении возраста, передает "Интерфакс".

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