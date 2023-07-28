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Путин: рынки энергии и продовольствия перевернула ошибка Запада

12:41
  • пятница
  • 28 июля 2023

Проблемы начались не из-за СВО

Сложности на продовольственном и энергетическом рынках возникли не вчера и не из-за конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 28 июля, рассказал российский лидер Владимир Путин.
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Политик напомнил, что предпосылки этих проблем возникли еще в пандемию коронавирусной инфекции, когда Запад стремился поддерживать свое население при помощи дополнительной денежной эмиссии.

Осуществляя недальновидную политику, Запад начал пренебрегать углеводородным топливом, а это спровоцировало удорожание данного вида ресурсов. В итоге ошибка западных стран "перевернула рынки", цитирует Путина РИА Новости.

Москва неоднократно предупреждала о последствиях антироссийских ограничительных мер для их же авторов. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал, что экономические рестрикции стран Запада против России могут спровоцировать катастрофический продовольственный кризис в мире. Он добавил, что восстановление логистических цепочек продовольствия в страны Европы возможно при условии снятия искусственных ограничений стран Запада против России.

Что касается влияния рестрикций на энергетику, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков отмечал, что "то, что они сейчас начали об этом говорить, представляет определенную опасность, потому что может усугубить энергетический кризис в самой Европе". Специалист подчеркнул, что для Запада "это будет удар по самим себе".

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