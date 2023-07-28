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Bloomberg: Индия и Бразилия против быстрого расширения БРИКС

12:58
  • пятница
  • 28 июля 2023

Интерес к вступлению в это объединение проявили десятки стран

Бразилия и Индия не расположены к быстрому расширению формата БРИКС, в который в настоящее время входят пять стран. Об этом рассказали информированные источники.
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Как отмечает Bloomberg, Бразилия не хочет портить отношения с Западом, опасения которого растут на фоне информации о стремлении десятков стран вступить в альянс.

Индия, в свою очередь, желала бы видеть более четкие правила и критерии вступления в БРИКС, утверждают собеседники агентства.

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал рассказал, что желание присоединиться к БРИКС выразили более 40 государств. При этом 22 страны уже подали официальные заявки на вступление в данное объединение. Такое же число государств неофициально выразили желание стать членами объединения. К экономическому блоку намерены присоединиться, в частности, Иран и Аргентина.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в отличие от НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Политик указал на то, что "пятерка" стран БРИКС демонстрирует "убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки".

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