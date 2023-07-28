Известно об одном погибшем

Взрыв прогремел в Доме профсоюзов в Одессе. Как сообщают местные СМИ, есть жертвы.По данным украинского издания "Страна.ua", в здании взорвалась граната.

Издание ссылается на заявление пресс-службы Главного управления национальной полиции Одесской области. Там указывают, что детонация произошла вследствие неосторожного обращения со взрывоопасным предметом. На месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства ЧП.

В Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в дни госпереворота на Украине, произошла трагедия. Активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Однако отряды украинских радикалов из запрещенной в России организаци "Правый сектор" разрушили палаточный городок, а затем подожгли Дом профсоюзов, где укрылись антимайдановцы. Погибли 48 человек.

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