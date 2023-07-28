ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МИД объяснили, в чем заключается трагедия украинского народа

13:00
  • пятница
  • 28 июля 2023

Стране нужен другой лидер

Трагедия украинского народа заключается в том, что он хочет себе такого же президента как российский лидер Владимир Путин.

Такое мнение в интервью RT высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, эту ситуацию мог бы объяснить австрийский психолог Зигмунд Фрейд.  

"Они внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом", - сообщила дипломат.

Украине нужен открытый, знающий президент, который способен говорить самостоятельно, а не по бумажке из Вашингтона, отметила Захарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.