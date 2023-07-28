Стране нужен другой лидер

Трагедия украинского народа заключается в том, что он хочет себе такого же президента как российский лидер Владимир Путин.

Такое мнение в интервью RT высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, эту ситуацию мог бы объяснить австрийский психолог Зигмунд Фрейд.

"Они внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом", - сообщила дипломат.

Украине нужен открытый, знающий президент, который способен говорить самостоятельно, а не по бумажке из Вашингтона, отметила Захарова.

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