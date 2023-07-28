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Путин пообещал помочь в урегулировании конфликта в Ливии

13:21
  • пятница
  • 28 июля 2023

Президентский совет Ливии попросил помочь с выводом иностранных войск

Россия со своей стороны будет все делать, что от нее зависит, для того, чтобы способствовать "этому позитивному направлению взаимодействия всех сил самой Ливии". Такое заявление сделал в пятницу, 28 июля, российский лидер Владимир Путин.

Как подчеркнул политик, важно добиться подлинного национального единства в Ливии, чтобы страна не превратилась в зону для противоборства третьих государств.

Россия со своей стороны понимает все сложности этого процесса и готова оказывать содействие, цитирует Путина ТАСС.

При этом президентский совет Ливии призывает к помощи в выводе всех иностранных войск с территории страны, заявил председатель объединения Мухаммед аль-Менфи.

При этом ранее посол России в Ливии Айдар Аганин подчеркивал, что власти Ливии не делают украинский вопрос препятствием для развития полноформатных отношений с Россией, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества. Также государства готовы координировать действия по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. Ливия придерживается нейтральной позиции по украинскому вопросу и выступает за урегулирование переговорным путем, рассказал дипломат.

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