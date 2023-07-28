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Путин назвал традиционные ценности основой существования

13:44
  • пятница
  • 28 июля 2023

В этом схожи Россия и Африка

Традиционные ценности являются основой существования, а приверженность им объединяет Россию с подавляющим большинством жителей Африки. Такое заявление сделал в пятницу, 28 июля, российский лидер Владимир Путин.

Президент прокомментировал высказывание президента переходного периода Мали Ассими Гоиты о приверженности республики традиционным ценностям, подчеркнув, что "это то, что, безусловно, объединяет Россию и подавляющее большинство людей, которые живут на Африканском континенте, подавляющее большинство африканских стран".

Путин напомнил, что "традиционные ценности — это основа нашей идентичности, нашего существования и нашего суверенитета", а также "то, что лежит в основе нашей государственности", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад сам разрушает свои ценности, священников призывают благословлять однополые браки. По словам российского лидера, взрослые люди имеют право жить, как хотят — никто в частную жизнь не вторгается, однако российский лидер призвал посмотреть на Священное писание. Путин также указал, что миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, однако элиты там сходят с ума.

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