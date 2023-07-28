В России впервые опубликовали заявление Гитлера о планах геноцида славян

Нацисты хотели искоренить "биологическую проблему" Европы

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало полный текст заявления немецкого нацистского диктатора Адольфа Гитлера о необходимости уничтожения славян.

Полный текст переговоров Гитлера с вице-премьером правительства Румынии и министром иностранных дел Михаем Антонеску, которые состоялись в Берлине 27 ноября 1941 года, перевел руководитель проекта "Цифровая история" Егор Яковлев.

Гитлер согласился с Антонеску, что славяне представляют биологическую проблему для Европы, передает РИА Новости. Уже к осени 1941 года нацисты проводили последовательную политику уничтожения коренного населения России, Украины и Белоруссии. Главным образом, путем искусственно созданного голода, а также действиями отрядов СС и полиции при поддержке вермахта.

"Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство", — заявил Гитлер.

Полный текст опубликован на портале история.рф.

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