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Российские бойцы захватили французский танк под Запорожьем

13:34
  • пятница
  • 28 июля 2023

Машина в хорошем состоянии

Военнослужащие ВС России на запорожском направлении захватили французский колесный танк AMX-10 RC. Машина в очень хорошем состоянии, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает ТАСС.

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Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что переданные Вооруженным силам Украины AMX-10 RC были бездарно использованы во время лобовой атаки и продержались в ней недолго. Украинские военные, в свою очередь, признали, что французские колесные танки, хотя и обладают хорошим вооружением, непригодны для наступления.

Военные эксперты заявили, что Франция помогает Украине "шестиколесными гробами, сгорающими от осколка снаряда". Броня AMX-10 RC из алюминиевого сплава, она не обеспечивает должной защиты даже от осколков. Осколки проникают через тонкую броню, и танк в результате сгорает.

Некоторые специалисты подчеркивают, что AMX-10 RCR - разведывательная машина с мощными системами наблюдения, не предназначенная для использования в наступательных операциях. Так что виноваты не французы, а украинские командиры, которые отправили эти машины в лобовую атаку.

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