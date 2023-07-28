Собянин: в этом году проект создания "Парка Яуза" будет практически завершен

Это крупнейший в городе эко-проект

Сотни тысяч посетителей в год! В столице идет масштабное благоустройство "Парка Яуза". Сегодня ход работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Для города - это крупнейший эко-проект. За последние семь лет там привели в порядок более 200 гектаров.

Единый маршрут от МКАД к Ростокинскому акведуку с выходом к Лосиному острову, Ботаническому саду, Сокольникам и ВДНХ – это "Яуза". Будущий самый большой по протяжённости парк Европы. Сейчас здесь продолжается комплексное благоустройство.

— Здесь была свалка. Вечерами пели соловьи, калинушки. Сейчас, конечно, приятнее. Всё лучше и лучше становится. Людям есть, чем заняться. И взрослым тоже. Здорово.

— Да вообще он классный стал. Ждём с нетерпением, когда полностью уже откроется и будет отреставрировано. Классно, теперь можно ходить в любую погоду. Красота, одно удовольствие.



В парке уже благоустроили почти 225 гектаров. Сейчас работы идут в пойме реки Яузы, в районе Ростокинского акведука, Сухонской и Сельскохозяйственной улиц. Участки в хорошем состоянии просто обновят. Основная задача – поддержать и сохранить то, что есть, добавив ландшафтное решение пространства .

— Здесь росли деревья: яблони, груши, смородина. От старой деревни это всё осталось. Ромашки были. Но было всё так неухожено. И со временем, потихонечку, всё это облагораживалось. Но сейчас… Неописуемо, просто красота.



Появится веломаршрут – вдоль Сухонской улицы, между 1-м Медведковским и Новоосташковским мостами. А со стороны Олонецкого проезда, на другом берегу Яузы будет беговая дорожка. Они станут частью единого бегового и велосипедного маршрута. В итоге, здесь можно будет пробежать полноценный марафон. Осмотрел ход благоустройства мэр Москвы Сергей Собянин.



"И вот практически в этом году почти все закончим, здесь несколько остается участков, но это в основном "промзонные" и какие-то крупные инвестиционные проекты. Года два еще будут заниматься. И потом вот от этой точки и до Москвы-реки еще. 20 км, в основном это набережные уже. Можете гордиться, вы живете рядом с самым большим парком Москвы", - сказал Собянин.

Обновят и экотропы со смотровыми площадками и мостами. Часть пеших маршрутов проложат по приподнятым на сваях настилам. Конструкция сохранит миграционные пути диких обитателей парка. На Сухонской улице отремонтируют старые лестничные спуски и подпорные стены, а также добавят новые. Обновят и открытую летнюю сцену. Появятся 16 игровых и 24 спортивных площадки. Три зоны для выгула собак и 4 голубятни.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"