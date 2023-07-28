Несколько сталинских домов в центре Москвы капитально отреставрируют

Работы очень сложные

В Москве реставрируют сразу несколько сталинских домов. Без этих задний невозможно представить себе облик столицы. И у каждого своя история. Чтобы восстановить архитектурное великолепие фасадов и элементы интерьера, специалисты тщательно изучают архивы и даже художественные фильмы. Что получается?

Три короны с башенками, венчающие фасад 11-этажного жилого дома - украшение Краснопресненской набережной и архитектурная примета позднего сталинского ампира. Построенное в 1954 году здание - одно из последних в этом стиле. Однако не получив статуса памятника, в 90-е оно едва было не утратило свой уникальный декор. Восстановить его в первозданном виде было одной из главных задач, стартовавшего здесь капитального ремонта.

"Чтобы воссоздать архитектурные элементы, были подняты архивные документы во всех центральных архивах, взяты документы именно оттуда, и мы по ним их и воссоздавали. Есть элементы по фасаду - пояски, сандрики, мы их тоже ремонтируем, потому что в процессе жизни бетонные основания портятся, мы их воссоздаем", - пояснил Евгений Венгерский, заместитель директора ГБУ "Жилищник" района "Пресненский".

Несмотря на почтенный уже возраст и месторасположение (здание - ближайший сосед Дома правительства), капитально его ни разу ещё не ремонтировали. Потому масштаб работ внушительный.

"Будут произведены работы по ремонту фасада, крыши, подвала, внутренних инженерных коммуникаций, горячая вода, холодная, отопление, канализация и ремонт подъезда", - сообщил Алексей Абрамян, начальник отдела строительного контроля по району Пресненский.

Все под пристальным контролем жителей. По настоянию совета дома изменили даже утвержденный цветовой паспорт работ по восстановлению фасада. Его теперь окрасят в тона, запечатленные когда-то в кино.

Парадный исторический облик вскоре вернут и дому работников фабрики "Большевик", что по соседству с ней на Ленинградском проспекте. Для восстановления сложной многокомпонентной пластики его фасадов с рустованными пилястрами, гирляндами, дентикулами и иониками разработали специальную технологию. С ней, уверяют подрядчики, ремонта хватит надолго.

В порядок приведут и балконы, заменят водосточные трубы и откосы. Параллельно мастера занимаются ремонтом входных групп: там заменят двери и оштукатурят цоколь. Работы обещают завершить уже в августе. Ведь в планах на ближайшее время - капремонт всех столичных легенд советского ампира.

К своему 70-летнему юбилею благодаря сложнейшей научной реставрации новую жизнь недавно обрела легенда послевоенного времени – "дом-замок" у подножья платформы Белорусского вокзала. На очереди теперь знаменитые высотки - гостиница "Украина" и здание на Красных воротах. Предстоящие работы, как и сами здания, обещают быть уникальными и невероятно сложными. Ведь они будут проводится без отселения жителей и перекрытия улиц, на которых они находятся.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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