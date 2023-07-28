Приезжий нашел на улице в Москве миллион рублей

Он успел потратить 400 тысяч

Тест на честность не прошел! 27-летний приезжий нашёл на улице 1 миллион рублей. И стал фигурантом уголовного дела, сообщает "ТВ Центр".

Рассеянный водитель отвлекся на телефонный звонок. И конверт, в котором был миллион рублей, он положил на крышу своей машины. Закончив разговор, мужчина сел в автомобиль и уехал, забыв про сверток. Видимо, ехал он быстро. И ценный груз свалился с крыши, прямо на проезжую часть. Его-то и нашёл приезжий из ближнего зарубежья.

Решив, что ему наконец-то улыбнулась фортуна, мужчина решил пожить в своё удовольствие. 400 тысяч он потратил моментально. Но поскольку фортуна - дама переменчивая, оставшуюся сумму новоявленному миллионеру пришлось отдавать уже полицейским. В отделении ему объяснили, что присвоение чужих денег – это кража. И по закону любую находку нужно попытаться вернуть.

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