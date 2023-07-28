Выставка "пластилиновой Москвы" Алексея Микулина открылась в галерее "Измайлово"

Представлено более 30 работ

Пластилиновый мир Алексея Микулина! Москвич в свободное время создаёт предметы интерьера, улицы и даже города из, казалось бы, обычного материала. Удаётся передать не только детали минувших эпох. Но и настроение безвозвратно ушедшего времени. И даже если не осталось фотографий, воспоминание можно вылепить!

Старая настольная лампа на столе, открытая книга и так уютно устроившаяся рядом большая чашка с чаем. Закинутый на шкаф чемодан, на тумбочке - маленький телевизор. В тесноте да не в обиде! Крохотный и по-своему уютный мир. От которого просто невозможно оторваться. Алексей Микулин уже десятилетия работает с самым обычным так называемым "детским пластилином". По профессии он вовсе не художник. Инженер-полиграфист. А пластилин для него - хобби. Еще с детства.

"Лет до двенадцати я просто как бы вот ничем не занимался, лепил. Потом у меня был перерыв в 40 лет примерно, когда я не подходил к пластилину. А потом, когда младший сын родился и вот подрос уже, и в семь лет я попытался его к этому делу приобщить", - рассказал Алексей Микулин.

Вместе стали создавать такие пластилиновые дома, замки, да что там - целые улицы и площади! Сыну занятие вскоре наскучило, а вот Алексей увлекся всерьез. И уже десять с лишним лет трёхмерные пластилиновые картины, как он их называет, рождаются одна за другой. Целая серия посвящена московским коммуналкам. Алексей и сам жил в такой на улице Мясницкой.

"Совершенно ушедший сейчас из московской жизни коммунальный быт, тонко воспроизведенные детали. Вообще Алексей очень тонко работает с деталями, хотя он не использует никакие фотографии архивные, он работает по памяти. А память у него хорошая!" – говорит куратор выставки Мария Сикирина.

На выставке многочисленные поклонники Алексея Микулина в первую очередь работу с деталями и оценили. И такая яркая, такая уютная получилась и Москва. Вот она - еще дореволюционная, начала XX века - Немецкая слобода, старинная кирха, за поворотом - извозчик на санях. Алексей, пусть и в пластилине, возрождает исчезнувшие архитектурные жемчужины - те же Красные ворота, или стрелка между Москва-рекой и Обводным каналом еще с Бабьегородской плотиной.

А это уже советская Москва. Двор на Кировской. Деревянные дома. Выстроившиеся в ларек за пивом мужички. Станции метро. Каток. Или вот - рынок, где опять же играет каждая деталь - весы, овощи и фрукты, да даже крышки от огромных кастрюль.

На выставке в галерее - 32 работы. Что касается их долговечности, то пластилин весьма прочный материал, боится лишь пыли. Макеты легко путешествуют с выставки на выставку. А популярность пластилиновой Вселенной Алексея Микулина только растёт.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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