Бочкарев: В столице ежегодно строится порядка миллиона квадратных метров жилья по программе реновации

Программа пользуется популярностью и доверием среди москвичей

Реализация программы реновации позволяет сформировать качественное городское пространство, наполненное необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.

В Москве ежегодно строится около одного миллиона квадратных метров "реновационного" жилья, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв

"По итогам этого года для нужд программы планируется ввести в эксплуатацию нескольких десятков домов общей площадью порядка 1,2 миллиона "квадратов" жилья, и далее эти показатели будут расти", – отметил он

Программа реновации жилого фонда пользуется популярностью и доверием среди москвичей. Более того, кварталы столицы становятся в целом более приспособленными и комфортными для жизни, работы и отдыха

"Город строго выполняет все взятые на себя обязательства, касающиеся предоставляемых районов переселения и качества самого жилья", - подчеркнул Бочкарёв.

Жители и гости столицы смогут ознакомиться с городскими проектами, которые трансформируют городской ландшафт и делают его более привлекательным. До конца июля на Гоголевском бульваре будет проходить фотовыставка "Москва – территория комфорта", где представлены программа реновации жилья, строительство социальной инфраструктуры, интересные проекты в сфере недвижимости. Генеральным партнером выставки выступило ГБУ "ГлавАПУ", а стратегическим партнером – АО "Мосреалстрой".

Москва является одним из регионов-лидеров по темпам строительства, в котором за последние пять лет в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" объем ввода жилья вырос в два раза – с 3 до 5–7 миллионов квадратных метров в год. Значительный вклад в решение задач нацпроекта вносит программа реновации.

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