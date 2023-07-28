Аэропорт Сочи отправил 13 рейсов на запасные аэродромы

В районе курорта объявлено штормовое предупреждение

Тринадцать пассажирских рейсов, направлявшихся в Сочи, сменили курс и сели на запасных аэродромах. В районе сочинского аэропорта резко ухудшилась погода, действует штормовое предупреждение.

Как сообщается в официальном Telegram-канале сочинской воздушной гавани, аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Временные улучшения или "окна" позволили дать безопасную посадку шести рейсам.

Пассажиров просят с понимание отнестись к принятым мерам. Подчеркивается, что все делается только ради безопасности полетов. Неблагоприятный прогноз, по данным метеорологов, сохранится до 20:00.

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