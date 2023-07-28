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Москвичам пообещали потепление до 27 градусов после прохладных выходных

14:39
  • пятница
  • 28 июля 2023

Кратковременные дожди все же возможны

Резкое ухудшение погоды с понижением температуры до плюс 19 градусов и дождем с градом прогнозируется в субботу в столичном регионе, но с воскресенья погода начнет улучшаться. Об этом в пятницу, 28 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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По словам метеоролога, в последний день недели ожидается 22-24 градуса тепла, а в заключительный день июля, следующий понедельник, будет "вполне комфортно — вполне летний день" с температурой около плюс 25 градусов.

На следующей рабочей неделе погода прогнозируется переменчивая, со вторника вероятны кратковременные дожди. Зато столбики термометров будут показывать около 25-27 градусов в течение дня и 16-17 градусов по ночам, цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Гидрометцентр России сохраняет для столичного региона "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение из-за грозы и дождей действует в Москве до 21:00 29 июля. Кроме того, вероятен град, а также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на официальном сайте ведомства.

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