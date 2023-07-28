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В Саратовской области более сотни детей заразились энтеровирусом

14:11
  • пятница
  • 28 июля 2023

В числе заболевших и несколько десятков взрослых

Подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями отмечен в Саратовской области. По данным местной администрации, подтверждено заражение 121 человека, в их числе 105 детей.

Названы способы уберечься от энтеровирусной инфекции
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Как отметил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, наибольшее число заболевших приходится на Саратов – 20%, и Энгельс —70% от общего числа. Все пациенты находятся под особым контролем медиков.

По распоряжению властей усилены профилактические мероприятия на территориях детских садов и социальных учреждений области. В Энгельсском районе временно запретили массовые мероприятия с участием детей, кроме того, ограничена работа бассейнов.

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