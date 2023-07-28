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Путин: Киев и НАТО отказываются от переговоров с Москвой

14:17
  • пятница
  • 28 июля 2023

Россия открыта к дипломатическому урегулированию конфликта

Все проблемы и разногласия необходимо решать за столом переговоров. Такое заявление сделал в пятницу, 28 июля, президент России Владимир Путин.
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Российский лидер указал на готовность и открытость Москвы к переговорам, однако украинские власти и государства — члены НАТО отказываются от переговоров, в том числе по вопросам безопасности, сообщает РИА Новости.

Весной 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов переговоров по мирному урегулированию конфликта при посредничестве Белоруссии и Турции. Однако в апреле, получив предложения российской стороны, украинская делегация их проигнорировала и фактически прекратила переговорный процесс в одностороннем порядке.

Вслед за этим Киев начал выдвигать неприемлемые условия для возобновления переговоров. В частности, Украина требует "освободить оккупированные территории", хотя российская сторона множество раз подчеркивала неоспоримость своего суверенитета над Крымом и Севастополем, а впоследствии — и над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим занимает непримиримую позицию и, несмотря на сложную ситуацию, продолжает отказываться от любой возможности диалога по урегулированию ситуации с Москвой. При этом, в отличие от украинских властей, в России проявляют открытость.

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