Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих

Попытки ВСУ прорвать российскую оборону на Южно-Донецком направлении не увенчались успехом. Уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких "Leopard" и два французских колесных танка "AMX", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал уточнил, что в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Российские бойцы, проявив мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника.

Также, по данным Минобороны, на Времевском выступе подразделения группировки войск "Восток" отразила атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу. Противник потерял на этом направлении около 110 военнослужащих. А на Краснолиманском направлении уничтожены до 90 украинских боевиков. Также западнее Житловки в ЛНР ВС России атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра.

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