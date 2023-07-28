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Зеленский перенес празднование Рождества на 25 декабря

14:48
  • пятница
  • 28 июля 2023

Это связано с переходом на новоюлианский календарь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря.

Документ был внесен президентом страны в парламент 28 июня 2023 года. 14 июля Рада приняла закон.

"Двадцать восьмое июля 2023 года. Возвращен с подписью от президента Украины", — говорится в карточке законопроекта, размещенной на сайте Верховной рады.

Ранее раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила переход на новоюлианский календарь. Из-за нововведения на две недели сдвигается целый ряд праздников, в частности, Рождество, Покров Богородицы, Крещение. Пасха и Троица в этот список не входят.

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