Зеленский перенес празднование Рождества на 25 декабря

Это связано с переходом на новоюлианский календарь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря.

Документ был внесен президентом страны в парламент 28 июня 2023 года. 14 июля Рада приняла закон.

"Двадцать восьмое июля 2023 года. Возвращен с подписью от президента Украины", — говорится в карточке законопроекта, размещенной на сайте Верховной рады.

Ранее раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила переход на новоюлианский календарь. Из-за нововведения на две недели сдвигается целый ряд праздников, в частности, Рождество, Покров Богородицы, Крещение. Пасха и Троица в этот список не входят.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"