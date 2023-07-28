"Наше старение стало замедляться": когда люди будут жить по 120 лет

Влияние на жизнь оказывает цифровая революция

Американские ученые сообщили о недавнем сенсационном, по их словам, прорыве, реальной возможности сделать лекарство против старости. Но у него, как выяснилось, есть опаснейшие побочные эффекты.

Глядя на эти кадры можно подумать, что бабушки и дедушки покоряют тик-ток! Но нет, это такой новомодный тренд! Благодаря специальному фильтру можно увидеть, как ты будешь выглядеть в старости. Время, увы, никого не щадит! Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие неизбежного. С последним как мы все знаем с детства - ой как не просто.

Никаких сказок – психология! Юнг говорил о трудностях принятия теневой стороны и страхе смерти, с которой так или иначе ассоциируется старость. Человечество всегда искало источник вечной молодости, священный Грааль, молодильные яблоки и философский камень. Порой доходило до откровенно страшных и садистских вещей.

Генетика, спорт, правильное питание, 51-летний Джаред Лето вегетарианец А еще он полностью исключил из рациона алкоголь. По таким же правилам живёт 54-летняя Дженнифер Энистон. Главный принцип – минимум стресса.

И если кому-то вдруг показалось, что звезды, как принято говорить, заморачиваются, то вам показалось! Всё это меркнет по сравнению со стараниями 45-летнего американского миллионера, а теперь биохакера Брайана Джонсона. Который поставил цель вернуть свои прекрасные и наивные 18 лет.

Подъем в 5 утра, 1977 калорий пищи в сутки. Перед сном два часа ношения специальных очков, блокирующих синий цвет. А еще сотни болезненных медицинских процедур и обследований. Одних только снимков кишечника было сделано 33 537 – всё подсчитано. У Джонсона даже специальное устройство есть, измеряющее количество эрекций во сне. Каждое утро он наносит 7 видов солнцезащитного крема. Делает инъекции подкожного жира в лицо. Красота – страшная сила!

Биохакинг, впрочем, пока привёл к более чем скромным результатам. Удалось "скинуть" лишь чуть более пяти лет, и то неравномерно. У Джонсона сердце 37-летнего. Его кожа выглядит на 30. Но он всё равно стареет. Ведь это, увы, неминуемый биологический процесс. Он заложен в самой природе мироздания. Поколения сменяют друг друга. Каждое новое чем-то отличается от предыдущего.

"Лучше оно или хуже, это другой вопрос. Естественно, с течением времени идёт некий процесс облагораживания человеческой природы. Это очевидно, что в процессе прогресса человечества люди облагораживаются", - заявил футуролог Александр Кононов.

Например, становятся выше, сильнее. Или, наоборот, адаптируются к стесненным условиям. Нас ведь на Земле и так уже больше 8 миллиардов. Такими темпами и до перенаселения недалеко. Тем более, что ученые из Гарвардской медицинской школы обещают спасти человечество от старости. При помощи особых коктейлей. "Они не просто останавливают время – поворачивают его вспять!" – амбициозно заявляют создатели. Состав держится в секрете, как и стоимость. Но за один курс приёма можно скинуть пару лет.

"Это так называемый коктейль, о котором вы говорите - его автором является известный био-геронтолог Дэвид Синклер, который сам же постулирует принцип - "ДНК это - не судьба". Вообще 120 лет так считается, что на данном этапе развития науки такова максимальная продолжительность жизни человека как биологического вида", - сообщил доктор медицинских наук Андрей Ильницкий.

Но большинство не доживают до столь преклонного возраста просто потому, что их клетки начинают забывать свои функции. Код молодости в нас самих!

"У человека есть два типа носителей информации. Все мы знаем про ДНК, но есть еще эпигеном. Он отвечает за считывание ДНК. Представьте, у вас в руках компакт-диск, и он поцарапан. Вы не можете считать то, что на нём записано. С возрастом то же самое происходит и с ДНК", - пояснил геронтолог Дэвид Синклер.

И коктейли из Гарварда могут эти царапины удалить – то есть напомнить нашим клеткам, как они должны восстанавливаться. Предыдущие анти-возрастные методики, вроде стволовых клеток, вмешивались в гены. Были вредны для организма и могли спровоцировать онкологию. За счёт роста других - ненужных клеток. А здесь всё просто! Выпил таблетку и вечно молодой!

Звучит красиво, но "аргументация у гарвардских ученных так себе" – заявили в научном сообществе. Чуда, увы, не произошло. Во всяком случае, пока.

"Коктейли, которые они описывают, могут даже иметь полезные терапевтические свойства. Но прямых данных, свидетельствующих об этом, в научной статье нет. Они должны показать улучшение возрастных характеристик здоровья или продолжительности жизни, прежде чем делать заявления о влиянии на биологическое старение", - пишут СМИ.

То есть, по сути, речь идёт не о вечной юности или тем более бессмертии, а лишь том, чтобы отсрочить возрастные изменения и так называемые старческие болезни. По статистике именно от них умирают 90% населения развитых стран. От Гарвардской разработки пока помолодели только лабораторные крысы. Вот 2 грызуна одинакового возраста. Разница – на лицо, точнее на морду. Но что нам крысы из американских лабораторий. Есть ведь свои землекопы голые, из МГУ. Они вообще не стареют и практически бессмертны.

"У них произошло явление неотении – это замораживание организма в новорожденном состоянии, в состоянии абсолютной юности. Главный долгожитель землекопов - больше 35 лет. Это немыслимо для такого маленького существа, для аналога мыши. Ну это как бы человек жил тысячу лет", - пояснил Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник НИИФХБ МГУ.

Красотой не блещут, но идеальны с точки зрения эволюции. Предки голого землекопа много лет назад, спасаясь от хищников, ушли под землю в Восточной Африке. За миллионы лет они утратили шерсть и зрение, зато в 99% умирают от травм. Ученные не исключают, что именно секрет землекопов поможет человечеству обрести вечную молодость. Ведь между нами много общего.

"Наше старение уже стало замедляться, мы уже потихонечку стали на путь голых землекопов, потому что мы уже тоже не эволюционируем. Вместо этого используем технический прогресс, нам самим изменяться не нужно", - рассказал Максим Скулачев.

"Сейчас мы заканчиваем жить в эпоху промышленной революции, когда продолжительность жизни увеличилась, и действительно так долго люди никогда не жили, как сейчас. Но сейчас мы входим в другую полосу - цифровая революция, при которой меняется образ жизни. Появляются вызовы джетлага и сидячего образа жизни. В некоторых странах, вполне благополучных, мы видим снижение продолжительности жизни. Поэтому, как поведет себя человеческий организм в эпоху новых вызовов, не очень понятно", - отметил Андрей Ильницкий.

Еще более непонятно то, как поведут себя сами люди. Уже сегодня все эти модные антивозрастные разработки – удел богатых. Правильное питание, качественная медицина по карману немногим. И захотят ли сильные мира сего делится рецептом коктейля молодости с простыми смертными – большой вопрос. Вечно молодые люди – ночной кошмар глобального капитала.

"Да, изначально все эти технологии новейшие они как правило доступны только элите. Дальнейший прогресс, как правило, приводит к тому, что все эти достижения начинают просачиваться в самые широкие слои населения", - отметил Александр Кононов.

Но на всё это нужны десятки лет, так что пока старое-доброе "Momento Mori" никто не отменяет. Даже один из богатейших людей планеты Дэвид Рокфеллер, пережив семь пересадок сердца, умер в 101 год. Так и не дотянув до заветных 120. Назвать его молодым в последние лет 30 язык не поворачивался. К тому же, все эти волшебные эликсиры, продлевающие молодость, вовсе не гарантируют самого главного – простого человеческого счастья.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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