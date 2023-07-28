Золотой век американского кино позади: чем вызваны забастовки в Голливуде

Проблемы назревали давно

Голливудские студии отказались от переговоров с бастующими актёрами. Ситуация откровенно зашла в тупик и теперь остается лишь ждать, какая из сторон возьмёт другую измором. Учитывая, что вместе с актёрами бастуют ещё и сценаристы, а убытки мировой фабрики грёз исчисляются уже миллиардами, масштаб события трудно переоценить. Безусловно, золотой век американского кинематографа позади, но нынешняя забастовка уничтожит и золотую эпоху телевидения, эпоху сериалов. Иными словами, может быть окончательно уничтожено то, ради чего Голливуд и создавался - механизм по формированию ценностей. Как и почему взбунтовалась идеальная машина пропаганды?

Когда перед киностудией "Юниверсал" вдруг остригли деревья, разбираться приехали городские власти. Мэр Бербанка Константин Энтони, сам в прошлом актер, уверен: во всем виновато руководство студии. Именно оно намеренно лишило бастующих сценаристов и актеров тени под своими окнами.

Впрочем, участников акции диверсия студийного начальства не испугала. Они как стояли, так и стоят под палящим калифорнийским солнцем. А вот будущее "Юниверсал", как и всего Голливуда, сейчас не то что в тени - окутано беспросветной тьмой. Когда два месяца назад на фабрике грез забастовали сценаристы, руководство киностудий и продюсеры поначалу сильно не беспокоились - такое случалось и раньше. Например, в 1987-м стачка режиссеров продолжалась всего три часа и пять минут, а потом стороны пришли к консенсусу. Но когда в июле сценаристов поддержала гильдия актеров, всем стало ясно: это всерьез и надолго.

"Мы действительно не хотели бастовать - мы постоянно откладывали этот шаг, пытаясь избежать забастовки. Ведь это всё повлияет не только на актёров, но и на огромное количество людей в индустрии. Но у нас не было выбора. Актёры среднего класса из кожи вон лезут, чтобы просто заработать деньги на еду и водить детей в школу! Это омерзительно и постыдно!" – сказал Френ Дрешер, президент профсоюза гильдии киноактёров и федерации артистов телевидения и радиовещания США.

160 тысяч актеров присоединились к 11 тысячам сценаристов. Акций такого масштаба в Голливуде не было с 1960 года. Студии срочно решают, как быть и публикуют анонсы новых фильмов, правда, уже без дат выхода. А многие долгожданные премьеры оказались скомканы.

"Если наше руководство говорит, что сделка несправедлива, тогда мы должны добиться справедливости для работающих актёров. Это разница между наличием здравоохранения для многих из них, и мы должны делать то, что для них важно", - заявил актер Мэтт Деймон.

Эти слова были единственными, которые произнес Метт Деймон на долгожданной премьере блокбастера "Оппенгеймер" в Лондоне. В ожидании забастовки голливудских актеров организаторы даже перенесли начало на час раньше. Но все равно исполнители главных ролей успели лишь покрасоваться на ковровой дорожке. Фильм зрители смотрели уже без них. Звезды поспешили домой, чтобы присоединиться к коллегам, которые вот уже две недели пикетируют крупнейшие студии Голливуда.

Проблемы назревали давно, но взрыв случился именно сейчас на фоне стремительного развития стриминговых платформ, которые решили, что однократной выплаты актерам и сценаристам будет достаточно - мол, зритель ведь тоже платит один раз определенный период времени и смотрит весь контент сколько угодно. Вот только создатели фильмов привыкли получать роялти за свои творения пожизненно и отказываться от этого не намерены.

"Актеры не богаты, если не считать лучших - это 0,0001%. Все остальные совсем не богаты. На самом деле, многим актерам приходится иметь вторую, третью или даже четвертую работу, чтобы просто зарабатывать на жизнь", - отметил актер Доусон Блум.

Еще одним ударом стало намерение киностудий создать цифровые профили актеров второго плана и массовки.

"Аватар - это примерно как смех давно мертвых людей в ситкомах, который мы слышим на протяжении уже полувека. Примерно то же самое предполагается сделать и с актерами массовых сцен. Потому что проще нарисовать какую-то ходилку-бродилку анимационную, присвоить ей лицо человека, и на этом все", - рассказал Александр Голубчиков, кинокритик, главный редактор сайта ZOOM.FILM.

Перспектива, отработав неделю для создания своего аватара, получить за это определенную явно небольшую сумму, и идти на все четыре стороны поставила на грань краха карьеры десятков тысяч артистов.

"Это более глубинный конфликт. Мы наблюдали уже подобный процесс в 19 веке. Нечто подобное уже делали луддиты - движение в Англии 19 века, которые выступали против засилья машин, которые, по их мнению, могли забрать их рабочие места", - пояснил эксперт-психолог, социальный философ Олег Долгицкий.

Забеспокоились и звезды. Без работы прямо сейчас они, конечно, не останутся. Но тревожные звоночки уже вовсю звучат и для них. Их образы молодят или старят, используют в рекламе и фейковых роликах. Том Круз, например, якобы встречался с Михаилом Горбачевым. А Джим Керри хоть и мастер перевоплощений, но вряд ли образовался такому вольному обращению с его образом.

"С точки зрения продюсера заявляю, что требования актёров попросту невыполнимы во времена, когда мы все переживаем серьёзный кризис в индустрии. Сектор кино - вовсе не страна с молочными реками и кисельными берегами. Невозможно просто взять и напечатать деньги!" – говорит Синтия Литлтон, ответственный редактор журнала Variety.

Напечатать - нет, но взять из кармана зрителя - обязательно. В этом весь смысл киноиндустрии. Вот только раскошеливаться зритель сегодня не спешит. И дело тут не в кризисе, а в качестве продукта, который предлагает Голливуд сегодня. Кинодельцы почему-то не задумываются, почему зритель валом валил на такие фильмы, как "Побег из Шоушенка", "Форест Гамп", "Крепкий Орешек", "Один дома", "День Сурка", "Звездные войны", "Молчание ягнят". Помимо игры актеров и режиссуры, их объединяет то, что они были сняты по крепким, а нередко и гениальным сценариям. Сегодня же, когда особенно стриминговые платформы вывели киноискусство на небывалый ранее поток, проваливаются даже заслуженные франшизы.

"Мы видели, что провалился "Флэш", провалился "Индиана Джонс", провалилась диснеевская "Русалочка". И вообще, четыре фильма "Диснея", которые выходили за последние пару лет, они очень слабо себя показали в прокате. И это говорит о том, что у зрителя есть общая усталость от старого формата кино, который предлагал Голливуд - от франшиз и от этого одинакового кино", - отметил Александр Голубчиков.

Не последнюю роль играет и то, что Голливуд из фабрики грез для всех все больше превращается в таковую для отдельных групп, которые еще недавно в приличном обществе принято было называть меньшинствами. Но теперь они начинают навязывать свои ценности большинству.

Взять любимую поколениями и поколениями кинокомпанию "Дисней". Казалось бы, ее курс на семейные ценности незыблем. Но что мы видим. 2017 год - и в фильме "Красавица и чудовище" вдруг появляется персонаж-гей Лефу. Персонаж вроде бы второстепенный, но пробный шар вброшен. А дальше больше. В "Истории игрушек-4" ребенка в сад ведет лесбийская пара. А в научно-фантастическом приключенческом мультфильме "Странный мир" гей уже главный герой. Мультик, кстати, в прокате провалился – собрал в шесть раз меньше, чем стоил "Диснею". Но в компании, несмотря на падение доходов, заявляют, что и дальше будут продвигать меньшинства в своих, с позволения сказать, творениях.

Посмотрев последнюю версию мультфильма "Русалочка", сначала так и хочется пожалеть героиню - до чего загрязнился мировой океан. Вот только дело не в этом. Отныне в Голливуде расовую принадлежность имеют даже фантастические персонажи. Русалочку версии 2023 исполнила чернокожая актриса Холи Бейли. А в новой "Белоснежке" злой, но по-прежнему белой королеве противопоставлена героиня, сыгранная латиноамериканкой Рейчел Зеглер. Ну и вишенка на торте - оказывается, в представлении современных голливудских продюсеров новгородцы на Руси были чернокожими. Пример - сериал "Викинги: Вальхалла". Создатели позиционируют его как историческую драму. Но по факту историчности в нем не больше, чем, к примеру, в сказочной "Русалочке". А вот драму, причем, тяжелейшую, сегодня переживает сам Голливуд.

"Спасибо Голливуд! Мы так устали от смены рас, разнообразия и русалок. Уходи и возвращайся, когда снова сможешь снимать фильмы правильно. Место, где ненавидят белых людей, где ненавидят мужчин. Устройте забастовку и не возвращайтесь, пока не признаете этого!" - этот пост известной американской общественной деятельницы Лаверн Спайсер как крик души и обращение к творцам Голливуда от всех нормальных зрителей.

Люди хотят смотреть кино, но кино такое, где нам будут рассказывать о любви мужчины и женщины, о радости материнства, о победах и поражения настоящих героев, об истинных ценностях и чувствах, которые были с человечеством на протяжении тысячелетий и которых сегодня сознательно человечество хотят лишить.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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