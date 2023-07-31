Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Рыбам стоит ожидать полезной информации, а Львов ждет удачный шопинг

Овны

Не торопитесь раскрывать свои планы, особенно финансовые – не стоит обсуждать их даже с близкими. Сначала получите результат, а потом уже рассказывайте о нем.

Тельцы

Юпитер в вашем знаке сегодня работает совместно с Луной в Козероге и Марсом в Деве. Их мощная земная энергия помогает в практических делах и финансах, не пропустите!

Близнецы

Ваше внимание будет приковано к делам семьи, родственников. Вы будете счастливы дома, на даче, в гостях у родителей, где вам захочется пересмотреть старые фотографии.

Раки

Очень хороший день для выстраивания гармоничных отношений в своем ближнем круге. Если хотите с кем-то сблизиться – проведите вместе время, поговорите по душам.

Львы

Вас ждет удачный шопинг – будет куплено все, что вам нужно, и хорошего качества. Главное, соблюдать меру и не тратить деньги с кредитки, учитесь жить по средствам!

Девы

Марс заставляет вас двигаться, не сидеть на месте, даже если вам этого не хочется. День пройдет в перемещениях, разговорах, которые принесут затем материальные плоды.

Весы

Последний день июля надо провести так, чтобы он запомнился надолго! Придумайте, как это сделать, чтобы не разориться и не краснеть завтра перед коллегами или членами семьи.

Скорпионы

Ваши партнерские отношения по-прежнему колеблются – баланс, устраивающий всех, еще не найден. Можно попытаться расставить точки над i, если вы готовы к любому исходу.

Стрельцы

Если вы действительно хотите сделать карьеру, свой бизнес или успешно пройти учебу, звезды окажут поддержку. Но только при условии, что вы настроены серьезно.

Козероги

Отправляйтесь в отпуск, хотя бы на неделю - он пойдет вам на пользу. Если же такой возможности нет, запишитесь на спа-процедуры или сходите на пляж - лето как никак!

Водолеи

Глубоко личный день: вы поглощены вопросами, касающимися только вас и вашей семьи. Возможно, вы поймете что-то о своем детстве, родителях или предках.

Рыбы

Замыкаться в себе не рекомендуется: сегодняшний день может принести важные знакомства и полезную информацию. Будьте открыты, иначе как к вам придет удача?

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