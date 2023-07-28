Рывок "дракона": кто окажется победителем в торговой войне США и Китая

Джо Байден считает, что США должны соперничать с Поднебесной

52 страны в мире на грани дефолта. И у них нет возможности снизить долговую нагрузку в будущем. А это серьёзнейшая проблема для всей мировой экономики. Дефолт нескольких десятков государства, даже небольших, может нанести такой удар, что мировой кризис 2008 года покажется детской игрой в крысу. Экономисты заговорили о возможности новой великой депрессии, только уже в масштабах всей планеты. Особое внимание - естественно, к Соединенным Штатам, которые балансируют на грани дефолта уже несколько лет. Но вот буквально накануне 79-й годовщины создания Бреттон-Вудской системы Джанет Йеллен неожиданно заявила, что экономические проблемы Китая не приведут к рецессии в Штатах. Ну, к рецессии в Штатах уже ничего не приведет - она уже и так в разгаре и сдерживается исключительно ручным управлением экономикой и включенным печатным станком. Но вот отсылка к состоянию дел в Китае гораздо занимательней. Учитывая, что целый ряд влиятельнейших западных изданий, в том числе "Экономист", вовсю разгоняют историю о том, что у Пекина громадные проблемы. Зачем это делается?

Сеньора Мелони – та самая сеньора Дыня, которая в прошлом году откровенно флиртовала с избирателями, оказалась настоящей дрянной девчонкой. Попав в кресло премьер-министра Италии, она тут же забыла все свои предвыборные обещания – в том числе и те, которые касались суверенитета страны.

"Всё, за что мы выступаем сейчас, под угрозой - наша индивидуальная свобода, наши права, суверенитет нашей нации, процветание и благополучие наших семей, образование наших детей. Единственный способ быть бунтарями - это быть консерваторами", - заявила Джорджа Мелони.

Сейчас же 45-летняя бунтарка Мелони готова безропотно покориться 80-летнему Байдену. На ковёр к американскому президенту она приехала получить инструкции по многим вопросам - от Украины до Китая. Причём, с Киевом всё понятно, режим Зеленского Мелони готова поддерживать даже во вред себе - 45% итальянцев выступают против поставок оружия на Украину, и 47% однопартийцев тоже не поддерживают премьер-министра. А вот в отношениях с Пекином у Рима не всё так просто. Америка жёстко склоняет Италию к выходу из многомиллиардного проекта "Один пояс - один путь". Аргумент как для умалишённых – Китаю верить нельзя.

Мелони за выход из соглашений с Китаем хочет взамен получить от Америки хоть каких-то гарантий экономической поддержки Италии. Это, конечно, смешно. Лучше бы поинтересовалась - почему в Пекин зачастили американские делегации, если Китай такой уж ненадёжный? Конгрессмены, сенаторы, госсекретарь, министр финансов и даже столетний патриарх внешней политики Генри Киссинджер – все они этим летом уже отметились в Поднебесной.

"Отношения между нашими странами будут иметь центральную роль в обеспечении мира во всём мире и прогресса наших обществ", - сказал Киссинджер.

Менее дипломатичные американские газеты по-простому объяснили, чего на самом деле Америка хочет от Китая и почему диалог межу Вашингтон и Пекином не клеится:

"Байден считает, что США могут и должны соперничать с Поднебесной, в то же время устанавливая такие барьеры, которые не позволят конкуренции превратиться в конфронтацию... Си, похоже, считает как раз наоборот: что джентльменская конкуренция нежизнеспособна, и что Вашингтон должен либо капитулировать перед желаниями Пекина, либо приготовиться к тому, что Китай будет сражаться до победного конца".

Китай готов сражаться с Америкой, потому что сам Вашингтон ведёт грязную экономическую войну. На данный момент его больше всего раздражает грандиозный китайский проект "Один пояс – один путь", который, по версии аналитиков, позволит Пекину нарастить такую экономическую мощь, которую Америка просто не переживёт.

"Это мега-проект, который действительно Китай выдвинул и в случае полной реализации – это создание такой китаецентричной экономики мировой, в которой Китай будет фактически центром и законодателем мод", - рассказал Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

Причём, девиз проекта: сперва отдай, потом получи. И сейчас отдаёт именно Китай – он за счёт своих средств строит всю инфраструктуру для будущего проекта – мосты, туннели, железные и автомобильные дороги, порты. Но Америка в этом проекте разглядела угрозу: после запуска нового шёлкового пути Европа перестанет быть зависимой от США. А это значит – перед Вашингтоном сейчас стоит единственная задача – не допустить, чтобы европейские вассалы ввязались в долгосрочные отношения с Китаем. Вот уже и европейские аналитики придумали как объяснять, чем опасен китайский проект.

"Все понимают, что речь идёт о жестоком эгоизме – как экономическом, так и геополитическом", - сказал Маркус Банген, член консультативного совета Фонда открытой логистики.

То есть, когда Америка грозила перекрыть российский газопровод "Северный поток 2" - а потом он вдруг взорвался – это не жестокий эгоизм. И то, что теперь Европа должна покупать дорогой американский газ вместо дешёвого российского – это тоже не эгоизм. Теперь вот история повторяется с Китаем, только до подрывов новой инфраструктуры ещё не дошло – пока пытаются подорвать репутацию Пекина.

Тиражируют статьи со страшными заголовками, предвещающими Поднебесной экономическую смерть, и лишь потому что рост экономики в 2023 году не совпал с прогнозами экспертов.

"Китай один из лидеров экономического роста. И по итогам 23 года можно надеяться, что будет 5 или 5,5 процента роста ВВП. В то время как в еврозоне там примерно полпроцента, ну и в Америке серьёзная ситуация", - сообщил Андрей Карнеев.

Экономический рост Китая мог быть и ещё больше, да только поднять внешнеторговые показатели просто невозможно. Крупные страны сократили потребление. То есть Китаю некому продавать.

"Спад внешней торговли 4,7 процента. И если Соединённые Штаты пойдут в клинч с Китаем и начнут закрывать свои рынки, внешняя торговля обрушится ещё сильнее, и Китай окажется в очень сложном положении", - рассуждает востоковед Николай Вавилов.

Впрочем, и Китай уже готов поставить Европу и Америку в не менее сложное положение. В Пекине решили сделать ставку на технологическое превосходство и с 1 августа введут запрет на экспорт металлов для производства полупроводников и микрочипов.

Аналитики утверждают - так Китай даёт понять Америке, что не только он зависит от мирового рынка, но и мировой рынок может сильно пострадать, если дракон разозлится. Ну а на крайний случай – Пекин может применить и удушающие приёмы, отправив в нокдаун и Байдена, и американскую экономику.

"В случае начала тайваньской операции сейчас, скорее всего, США потерпят поражение – это нанесёт серьёзный удар по администрации Байдена. Плюс, покупка трежерис - обеспечение китайцами госдолга США. Если китайцы начнут их сбрасывать быстрее, чем они их сбрасывают сейчас, США останутся один на один со своим долгом", - заявил Николай Вавилов.

Вместе с долгом у Америки останутся и её доллары, от которых многие страны активно готовятся отказаться. И, опять же, первый претендент на роль мировой валюты - китайский юань.

Америке нравилось, когда Китай быстро и дёшево удовлетворял все её потребности и ничего не требовал взамен. Именно поэтому она прямо сейчас пытается загнать дракона обратно в стойло – посылает в Пекин гонцов с красивыми обещаниями, и тут же рушит экономические связи – в общем, ведёт себя так, будто кругом одни идиоты. А на самом деле, похоже, именно Америка и останется в дураках.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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