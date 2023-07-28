Работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий"

Лихорадка денге угрожает половине человечества и, в первую очередь, Европе. Специалисты ВОЗ заявили, что переносчики этой болезни - тропические комары - вовсю осваивают европейские страны, их обнаружили уже в 24 государствах. Денге ещё называют лихорадкой, ломающей кости, у неё тяжелейшие побочки, а при повторном заражении заболевание и вовсе смертельно. Уже заговорили о новой пандемии. Параллельно в Европе зафиксирован скачкообразный рост заболеваний корью, отмечены случаи геморрагической лихорадки Крым-Конго - это тяжелое вирусное заболевание, характерное больше для Африки и Азии. Готовятся европейские врачи и к появлению пациентов, которые могут привезти из Египта абсолютно новую, доселе неизвестную болезнь - вроде не смертельную, но точно крайне неприятную, с лихорадкой и мигренями. А в Чехии эпидемия чесотки, невиданная со Второй мировой. И если с Чехией все более-менее понятно - распространению болезни способствует низкий уровень гигиены, то с остальными болезнями всё не так просто. Они полностью и абсолютно не характерны для Европы.

В египетской провинции Кена неизвестная болезнь поразила сразу несколько деревень. Симптомы похожи на опасную, но давно известную лихорадку денге: температура 40 и выше, ломота во всем теле, сыпь, рвота и сильная усталость. Впрочем, местные врачи так и не смогли найти возбудитель болезни. К тому же, лихорадку денге переносит особый вид комаров, но в той провинции их также не обнаружили. Зато недалеко от очага заболевания располагался один из филиалов НАМРУ-3. Это американская биолаборатория со штаб-квартирой в Италии. Оттуда военные вирусологи летают по всей Африке и проводят опыты, как говорится в западных источниках, в целях биологической безопасности. В итоге, рядом с выездными лабораториями периодически происходят вспышки различных болезней.

Но Африка – это лишь один из регионов, где работают американские биолаборатории. До начала спецоперации на Украине таковых насчитывалось полсотни. Большинство из них пришлось в спешке эвакуировать, из-за чего российские войска завладели множеством секретных документов, которые не успели уничтожить. Выяснилось, что опыты проводились не только на добровольцах, но и без ведома людей. В том числе подопытными были пациенты психиатрических лечебниц. Просто потому что не могли пожаловаться.

"Биологические лаборатории украинские – они чем знамениты? Там не просто работали над штаммами, а там впервые в истории человечества им пытались придать боевой характер. Чтобы эти штаммы, бактерии, вирусы уничтожали не всех подряд, а только избранные народы. Им пытались придать генетически избранный характер. Они работали в первую очередь над группой русского народа", - отметил ветеран спецслужб Кыргызстана, эксперт по биооружию Нурлан Досалиев.

При этом в ДНК половины россиян, а также 70% киргизов и казахов присутствует гаплогруппа R1a1, также она есть в коде 55% украинцев. Последних американцы и использовали как материал для исследований. Распространять вирус адресатам планировалось с помощью мигрирующих птиц. Сейчас сложно сказать, на каком этапе находятся исследование. Но совершенно точно, что после бегства с Украины многие лаборатории продолжили свою работу уже в других странах. Что характерно, в непосредственной близости от России. А затем в стране происходит вспышка какой-нибудь давно забытой болезни. Например, кори. По мнению экспертов, это нельзя объяснить случайным совпадением.

"Потому что с ними работают в американских военно-биологических лабораториях. И это, в общем-то, американцы особенно и не скрывают. То есть у нас на территории России, в том числе в Москве появилась корь. В том числе такая, которая обходит действие коммерческих вакцин, которые применялись еще в Советском Союзе и антибиотиков, которые применяются для лечения этого заболевания. Так что с этими болезнями работают американцы. В том числе в Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, почти по всему нашему южному подбрюшью", - отметил Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию, микробиолог.

И буквально месяц назад на юге России произошла вспышка довольно редкой лихорадки Западного Нила. Летальность у заболевания невысокая, но лечить его тяжело и затратно. При этом очень легко заразиться. Достаточно одного укуса комара, который до этого укусил переносчика вируса.

"Немаловажную роль в распространении заболевания играют птицы, в особенности околоводного комплекса (вороны, голуби, утки, крачки), которые являются резервуаром вируса Лихорадки Западного Нила. С целью недопущения распространения носителей и переносчиков проводятся плановые и по эпидпоказаниям истребительные мероприятия. Зная источник возможного инфицирования, вы сами можете предотвратить заболевание: применять разрешённые к применению репелленты (отпугивающие комаров вещества), засетчивать окна в своих квартирах и домах, не хранить воду в открытых емкостях на дачах и в частном секторе, воду в детских бассейнах после купания необходимо выливать, а сами бассейны ставить на бок", - сообщили в Роспотребнадзоре.

А в случае укуса комаров, в первую очередь это касается жителей южных регионов, необходимо следить за своим самочувствием в последующую неделю, потому что заболевания проявляются не сразу. При появлении симптомов стоит сразу обратиться к врачу. На насекомых, особенно кровососущих, делают ставку американские военные вирусологи. В этом им активно помогает бывший глава крупнейшей на западе IT-компании, а ныне, как он сам себя называет, меценат Билл Гейтс.

"Подобные исследования осуществляются в профильных организациях, как на территории Соединенных Штатов, так и в биолабораториях, расположенных за рубежом, где в совокупности проводится изучение более ста видов комаров и клещей. Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности "двойного назначения", - сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

О моральной стороне вопроса в данном случае говорить бессмысленно. Но и на юридические ограничения американским военным плевать. Женевский протокол о запрещении разработки биооружия Вашингтон подписал, но, по сути, его не выполняет.

"Работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий" и не контролируется в рамках КБТО и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия", - отметил Кириллов.

Еще один пикантный момент, связанный с разработкой биооружия – это отношение американцев к своим младшим европейским товарищам. Если опыты над украинцами мало кого удивляют, то подобный подход к союзникам европейцам вызывает у местных правозащитников вопросы. Впрочем, ответы на них местные власти все равно не дают, а на особо активных искателей правды оказывают давление. Все потому что исследования центра передового опыта ЕС по минимизации химических, биологических, радиологических и ядерных рисков проходят при финансовой поддержке из США. А, как известно, кто платит, тот и прав. Поспевать за своими американскими коллегами стараются британские и немецкие биологи.

"Военные врачи из Бундесвера работают над Конго-Крымской геммарогической лихорадкой. То есть они делают то, чем занимались нацистские врачи-убийцы в годы Второй мировой войны. Тот же самый доктор Менгеле. Так что у этого начинания есть славные исторические корни", - рассказал Игорь Никулин.

Как итог, в Европе только в прошлом году зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также произошел резкий всплеск заболеваемости лихорадкой Западного Нила – больше тысячи случаев, из них 92 смертельных. До ЕС добрался даже особо опасный латиноамериканский вирус Зика – первые случаи были зафиксированы во Франции. Американцы при этом готовы инвестировать в собственные опыты. Но платить за биологическую безопасность европейцев не собираются. Проблемы Старого света американского шерифа не волнуют.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"