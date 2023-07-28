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МИД: Запад не смог санкциями отговорить Африку от бизнеса с Россией

14:59
  • пятница
  • 28 июля 2023

Африканские страны нацелены на сотрудничество с Россией

Запад угрожает ведомствам и компаниям Африки включением в списки вторичных санкций из-за ведения бизнеса с Россией, но у него не выходит отговорить страны Африканского континента от сотрудничества с Москвой. Об этом заявил в пятницу, 28 июля, директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.

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Как указал дипломат, "мы видим, как с ними работают наши западные партнеры и говорят, что "с Россией сотрудничать не надо, будьте осторожны, Россия находится под санкциями, вы тоже можете попасть под "вторичку".

Однако, несмотря на все усилия отпугнуть африканские государства от России, "ничего у них не получается", цитирует Биричевского ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки. Глава государства отметил, что в целях укрепления обороноспособности стран континента Россия развивает партнерство с ними в военной и военно-технической области. При этом "часть таких поставок идет на безвозмездной основе с целью укрепления безопасности и суверенитета этих государств", подчеркнул политик.

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