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Минтруд отверг идею четырехдневной рабочей недели

15:18
  • пятница
  • 28 июля 2023

Сотрудники и начальство сами могут договориться о графике

В России на сегодняшний день нет необходимости законодательного закрепления четырехдневной рабочей недели. Такое мнение в пятницу, 28 июля, высказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он отметил, что "большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем".

Министр также указал, что действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников, сообщает ТАСС.

В мае в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" заявили, что в условиях повышенного внешнего давления на российскую экономику необходимо удлинить рабочую неделю. Авторы инициативы предложили брать пример с советских граждан, которые в годы Великой Отечественной войны работали по шесть и даже семь дней в неделю.

Однако министр труда в ответ не поддержал установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. Шестидневки в Трудовом кодексе не будет, однако "по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой", заявлял Котяков.

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