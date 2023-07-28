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Зеленскому приказали продолжить наступление ВСУ

15:13
  • пятница
  • 28 июля 2023

Колоссальные потери кураторов не волнуют

Владимир Зеленский получил жесткий приказ от своих западных кураторов – несмотря на провал контрнаступления ВСУ, снова его начать. Множественные потери в рядах украинцев Запад не волнуют, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Соскин отметил, что украинский лидер послушно выполняет наказ: попытка прорыва ВСУ на фронте уже началась. Зеленский получил жесточайший приказ в ультимативной форме от США, Великобритании и Германии, утверждает экс-советник Кучмы в своем блоге на YouTube.

Цель у Запада, по мнению Соскина, одна – создать еще более тяжелую ситуацию на Украине, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от собственных внутренних проблем. В частности, от коррупционного скандала в США, где президенту Байдену грозит скорый импичмент.

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