Колоссальные потери кураторов не волнуют

Владимир Зеленский получил жесткий приказ от своих западных кураторов – несмотря на провал контрнаступления ВСУ, снова его начать. Множественные потери в рядах украинцев Запад не волнуют, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Соскин отметил, что украинский лидер послушно выполняет наказ: попытка прорыва ВСУ на фронте уже началась. Зеленский получил жесточайший приказ в ультимативной форме от США, Великобритании и Германии, утверждает экс-советник Кучмы в своем блоге на YouTube.

Цель у Запада, по мнению Соскина, одна – создать еще более тяжелую ситуацию на Украине, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от собственных внутренних проблем. В частности, от коррупционного скандала в США, где президенту Байдену грозит скорый импичмент.

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