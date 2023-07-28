ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Орбан: Европа уже не может поддерживать Украину

15:25
  • пятница
  • 28 июля 2023

Экономика ЕС находится в плачевном состоянии

Власти ведущих стран ЕС не могут выделить "бесконечное" количество денег на содержание киевского режима. Об это в интервью радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.   

Венгрия отказалась поддерживать новые санкции против ядерной энергетики России
Венгрия потребовала отчета о выделенных Украине деньгах

"Вопрос, сколько мы продержимся, потому что экономика Европы в беде, конца войны не видно, мы отдали более 70 миллиардов евро и не знаем куда, нет отчета", - заявил Орбан.

При этом политик подчеркнул, что страны ЕС, в отличие от США, не могут производить "бесконечное" количество средств из-за особой системы членских взносов в организации. По его словам, страны-участницы объединения обязаны ежегодно вносить определенное количество денег в общий бюджет.

Он также добавил, что регулярные пакеты финансовой и военной помощи, выделяемые странами ЕС на поддержание режима Владимира Зеленского, не только истощили оборонно-промышленный комплекс организации, но и уничтожили экономический потенциал отдельных стран Европы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт требует от ЕС полной отчетности о выделенных ранее киевскому режиму денежных средств. По его словам, несмотря на требования политического руководства Венгрии о необходимости предоставления отчетности, ведущие страны Европы продолжают бесконтрольно выделять деньги на нужды киевского режима.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Виктор Орбан
Виктор Орбан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.