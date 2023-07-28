Экономика ЕС находится в плачевном состоянии

Власти ведущих стран ЕС не могут выделить "бесконечное" количество денег на содержание киевского режима. Об это в интервью радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Вопрос, сколько мы продержимся, потому что экономика Европы в беде, конца войны не видно, мы отдали более 70 миллиардов евро и не знаем куда, нет отчета", - заявил Орбан.

При этом политик подчеркнул, что страны ЕС, в отличие от США, не могут производить "бесконечное" количество средств из-за особой системы членских взносов в организации. По его словам, страны-участницы объединения обязаны ежегодно вносить определенное количество денег в общий бюджет.

Он также добавил, что регулярные пакеты финансовой и военной помощи, выделяемые странами ЕС на поддержание режима Владимира Зеленского, не только истощили оборонно-промышленный комплекс организации, но и уничтожили экономический потенциал отдельных стран Европы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт требует от ЕС полной отчетности о выделенных ранее киевскому режиму денежных средств. По его словам, несмотря на требования политического руководства Венгрии о необходимости предоставления отчетности, ведущие страны Европы продолжают бесконтрольно выделять деньги на нужды киевского режима.

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