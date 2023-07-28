ВСУ несут большие потери: последние данные о ходе СВО

Украинские войска были отброшены
Российские войска высокоточными ударами в зоне спецоперации поразили тыловой пункт управления украинской группировки "Соледар", а также полевой пункт управления армейского корпуса ВСУ. Об этом сообщает наше Минобороны. Штурмовые отряды успешно развивают продвижение в окрестностях сразу трех населённых пунктов Луганской Народной Республики. На Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях противник предпринял попытки атак с использованием иностранной бронетехники, но был отброшен и понёс большие потери.
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