В Екатеринбурге простились с военкором Ростиславом Журавлевым

Он погиб 22 июля

В Екатеринбурге в пятницу простились с военным корреспондентом Ростиславом Журавлёвым. 22 июля наш коллега погиб в Запорожской области в результате обстрела со стороны неонацистов. Боевики намеренно выбрали целью журналистов, которые снимали репортажи о запрещённых кассетных боеприпасах. Киев получил это оружие от США.

Почтить память Ростислава пришли сотни человек - коллеги, близкие, военнослужащие и представители власти. Все отмечали высокий профессионализм журналиста, который не боялся рассказывать правду о преступлениях киевского режима. Указом Владимира Путина Ростислав Журавлёв награждён орденом Мужества посмертно.

"От имени командования Центрального военного округа, военного совета, воинов ЦВО, примите наши искренние соболезнования. Мы все с вниманием смотрели все телерепортажи Ростислава. И все мы благодарны тому, что именно за его правдивость, объективность, своевременность мы получали всю эту информацию", - сказал Алексей Попов, помощник командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами.

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