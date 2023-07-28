Россия делает для этого все необходимое

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в абсолютной безопасности. Такое заявление сделал в пятницу, 28 июля, руководитель "Росатома" Алексей Лихачев.

Как подчеркнул Лихачев, радиационный фон на атомном объекте остается в пределах нормы, предпринимаются все необходимые меры.

Глава "Росатома" заверил, что совместными усилиями госкорпорации, Росгвардии и Министерства обороны России безопасность ЗАЭС будет обеспечена и в дальнейшем, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что утверждение министра энергетики Украины о том, что реактор на Запорожской АЭС может взорваться в любой момент, не соответствует действительности. Он подчеркнул, что слова украинского политика — это "абсолютная ложь и элемент психологической операции", со стороны России на атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности.

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