Минтруд не увидел рисков роста безработицы в ближайшие 1,5 года

Ведомство следит за ситуацией на рынке труда

Ситуация на рынке труда на сегодня максимально стабильна. Такое заявление сделал в пятницу, 28 июля, министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава Минтруда спрогнозировал, что безработица в горизонте ближайших минимум полутора лет будет находится на низких отметках. Ее тенденции к росту не предвидится, возможно даже незначительное снижение.

Однако Котяков указал, что "в любом случае есть категория граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством", им государство оказывает необходимую помощь, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал снижение безработицы в нашей стране и рост реальных зарплат. В лидерах — обрабатывающая промышленность, строительство и розничная торговля. Президент подчеркнул, что "в целом наши компании, предприятия, бизнес работают устойчиво, успешно преодолевают возникающие трудности".

Банк России констатировал, что экономика России в целом достигла докризисного уровня за исключением нефтегазового сектора. При этом структурные изменения российской экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам.

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