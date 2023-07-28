Экс-агент MI6 Крук: ВС России разрушили миф о мощи американской военной машины

Российские военные уничтожили ОПК Запада

Российским военным удалось разрушить миф о непобедимости армии США. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший агент MI6 Аластер Крук.

"Этот миф очень жестоко разрушен на Украине", - заявил Крук.

При этом военный аналитик подчеркнул, что в ходе проведения военной спецоперации на территории Украины ВС России удалось полностью уничтожить оборонно-промышленный потенциал армии США. По его словам, передача ВСУ "передовой" военной техники НАТО не привела к кардинальным изменениям ситуации на ключевых направлениях фронта в зоне СВО.

Он также добавил, что страны коллективного Запада совершают "раковую ошибку". Дальнейшая поддержка киевского режима разрушит экономический и военный потенциал США, заключил аналитик.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ведущие страны ЕС планируют прекратить поддержку Киева из-за провала контрнаступления ВСУ. По его словам, многие американские и европейские политики выступает против дальнейшего финансирования Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"