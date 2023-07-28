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Il Fatto: НАТО и ВСУ не смогли "поцарапать" армию Путина

15:42
  • пятница
  • 28 июля 2023

Украине надо идти на переговоры - пока от нее что-то осталось

Знаменитое весеннее контрнаступление Украины - обещанное на осень-зиму, а начатое летом - оборачивается катастрофой. Главный риск заключается в том, что провал ВСУ вызовет российское контрнаступление – вопреки прогнозам западных "экспертов", которые с 24 февраля 2022 года ни разу не попали в цель, пишет главный редактор итальянского издания Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.

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Реальность совсем не похожа на эти прогнозы. Путин не пал, в экономике России нет дефолта, заводы производят больше ракет, чем США, санкции вредят больше санкционирующим, чем тем, на кого их наложили. С Москвой, кроме Пекина, теперь дружит и Эр-Рияд, а Европа стагнирует.

Российская армия продолжает получать пополнение кадров, оружия и боеприпасов, ее мощная и заминированная линия обороны в четырех областях держится, а артиллерия метко поражает дорогостоящие немецкие "Леопарды" и американские "Брэдли". При этом самая хорошо вооруженная и финансируемая армия в Европе – непобедимые ВСУ плюс "расширенная НАТО", 30 стран против одной, –пока даже не поцарапала "разбитую армию" Путина.

Зеленский в ярости наносит удары по России и Крыму, не имеющим никакого военного значения - чтобы убедить обескровленный и лишенный единства Запад не сдаваться. Хотя в этой ситуации на переговоры пора идти Украине – пока от нее хоть что-то осталось.

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