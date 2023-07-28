Собянин: "Лужники" станут не только территорией спорта, но и местом для отдыха

Мэр рассказал, как преобразится территория возле "Лужников"

Мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, как преобразится территория возле "Лужников".

"После того как мы убрали вот эти палаточки, которые вы видели, – это был гигантский рынок, достаточно криминальный, – как-то там скучновато стало, несмотря на то, что мы большую арену реконструировали, все равно он немножко пустынный такой. Мы думаем, как вдохнуть жизнь, построили там несколько дворцов: дворец единоборств самбо и бокса, дворец художественной гимнастики. Набережную построили, но все равно смотрим, как вдохнуть жизнь, чтобы там не только спортом можно было бы приехать заниматься, но, как во всех парках, была живая атмосфера", – пояснил Собянин.

По словам мэра, в этом году на площадке "Лужники" будут развернуты спортивные, интерактивные пространства для всей семьи. "Помимо этого, в "Лужниках" должны закончиться реконструкции многострадальные павильона "Дружба", и рядом строится еще дворец тенниса на 26 теннисных площадок, крытый, самый большой в Москве", – отметил Собянин.

Мэр также рассказал об обновлении Парка Горького: "Сегодня это не совсем то место, к которому мы привыкли, что это отрезок напротив Фрунзенской набережной. Это и "Музеон", и Крымская набережная вошла в Парк Горького. Сегодня это одна из самых красивых набережных Москвы. С другой стороны – Нескучный сад, который сейчас органически вошел в эту ткань".

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