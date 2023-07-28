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Орбан потребовал от ЕС тратить миллиарды на Венгрию вместо Украины

16:23
  • пятница
  • 28 июля 2023

Запад задолжал Будапешту миллиарды евро

ЕС отправил причитавшиеся Будапешту денежные средства на поддержку режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Виктор Орбан.

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Напомним, что накануне руководство ЕК выступило с предложением об увеличении бюджета ЕС еще на несколько миллиардов евро. Уточняется, что порядка 50% этих средств будет направлено на Украину в рамках нового пакета финансовой помощи.

"Тем временем ЕС не может выполнить обязательства перед странами-членами, такая ситуация с Венгрией. ЕС нам должен", - заявил Орбан.

При этом политик подчеркнул, что, несмотря на выполненные обязательства перед ЕС, власти Венгрии не могут получить от организации денежные средства, предназначенные на восстановление экономики страны после прошлогоднего энергетического кризиса в Европе. По его словам, ведущие страны европейского континента должны Венгрии "огромное количество денег".

Он также добавил, что руководство ЕС, вероятно, потратило венгерские деньги на устранение последствий провального контрнаступления ВСУ. Возврат денежных средств законным хозяевам маловероятен, заключил глава правительства Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны не смогут поддерживать Киев бесконечно. По его словам, дальнейшее финансирование киевского режима приведет ЕС к экономическому коллапсу.  

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