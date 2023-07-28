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Глава Rheinmetall заявил о начале работы концерна на Украине

16:47
  • пятница
  • 28 июля 2023

Руководство концерна планирует открыть аналогичный завод в Румынии

Предприятия по обслуживанию и ремонту военной техники, в том числе и танков Leopard, будут введены в эксплуатацию уже "через несколько недель". Об этом в интервью изданию Der Spiegel заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.  

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Мы планируем приступить к этому после летней паузы", - заявил Паппергер. 

При этом глава крупнейшего оборонно-промышленного концерна ФРГ подчеркнул, что немецкие специалисты уже на протяжении нескольких месяцев обучают украинских инженеров ремонту "передовой" военной техники НАТО.

Он также добавил, что в ближайшие несколько лет филиалы немецкого концерна будут открыты не только на Украине, но и на территории Румынии  

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что строительство завода немецкой компании Rheinmetall по производству бронетехники на Украине не обойдется без последствий. По ее словам, такое предприятие станет законной целью для ВС России.

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