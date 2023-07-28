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Лидер мятежников в Нигере впервые выступил с обращением к гражданам

17:18
  • пятница
  • 28 июля 2023

Глава военной хунты призвал жителей страны к сохранению спокойствия

Командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани впервые с начала объявления о свержении главы государства Мохамеда Базума выступил по национальному телевидению с обращением к гражданам, передает новостной портал Jeune Afrique.   

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Уточняется, что в ходе выступления лидер мятежников не только объяснил истинные причины государственного переворота в стране, но и призвал граждан африканской республики к сохранению правопорядка. По его словам, взбунтовавшиеся военные приняли решение о свержении действующего президента Нигера из-за подозрений властной верхушки в "коррупции".

"Очевидно, свергнутые власти стремятся создать какое-то ополчение в своих интересах. Этому не бывать", - приводит новостной портал слова Чиани.

При этом лидер военной хунты подчеркнул, что новые власти будут своевременно исполнять международные обязательства, взятые на себя прошлым политическим руководством.

Он также добавил, что приоритетной задачей будущего нигерийского правительства будет решение продовольственной проблемы в стране.  

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за необходимость восстановления конституционного порядка в Нигере. По его словам, большая часть цивилизованных стран мира, в том числе и США, осуждает действия зачинщиков государственного переворота в африканской республике.

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