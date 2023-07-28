Ростовский губернатор: в Таганроге взорвалась ракета

Есть пострадавшие

По меньшей мере 12 человек пострадали в Таганроге в результате мощного взрыва. На его месте образовалась воронка 5 на 5 метров.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в центре города сдетонировала ракета. Ударной волной повреждены машины, в ближайших домах выбиты стёкла.

Столб чёрного дыма был виден в разных районах города. Один человек числится пропавшим без вести. Разрушено здание, в котором находился популярный у местных жителей ресторан.

Предположительно, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия уже работают следователи и экстренные службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"