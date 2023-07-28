ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о 100-летней истории волейбола в Москве

17:10
  • пятница
  • 28 июля 2023

Мэр рассказал, где в столице можно поиграть в волейбол

В столице действует более трех тысяч площадок для игры в волейбол. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

"Сегодня 100 лет отечественному волейболу. Его история началась в Москве с первого официального матча на ул. Мясницкая. Тогда этим видом спорта увлекались в основном художники, актеры, кинематографисты – играли во дворах театров между репетициями и спектаклями", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

На сегодняшний день в Москве этим видом спорта занимаются 215 тысяч человек. Волейболистов готовят в трех школах Москомспорта - Московской волейбольной академии, Московской комплексной спортивной школе "Зеленоград" и центре спорта и образования "Москва-98".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Первенство СССР по волейболу
Первенство СССР по волейболу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.