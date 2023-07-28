Собянин рассказал о 100-летней истории волейбола в Москве

Мэр рассказал, где в столице можно поиграть в волейбол

В столице действует более трех тысяч площадок для игры в волейбол. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

"Сегодня 100 лет отечественному волейболу. Его история началась в Москве с первого официального матча на ул. Мясницкая. Тогда этим видом спорта увлекались в основном художники, актеры, кинематографисты – играли во дворах театров между репетициями и спектаклями", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

На сегодняшний день в Москве этим видом спорта занимаются 215 тысяч человек. Волейболистов готовят в трех школах Москомспорта - Московской волейбольной академии, Московской комплексной спортивной школе "Зеленоград" и центре спорта и образования "Москва-98".

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