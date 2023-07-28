Санкции Запада не смогли уничтожить экономику России

Введенные против Москвы экономические рестрикции стран Запада вредят простым гражданам ЕС больше, чем России. Об этом в ходе очередного брифинга заявил лидер политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.

"Санкции вредят гражданам в ЕС больше, чем России", - заявил Хрупалла, чьи слова приводит ТАСС.

При этом лидер немецкой политической партии подчеркнул, что на протяжении последних полутора лет страны ЕС приняли 11 пакетов антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры Запада не смогли "уничтожить" экономический потенциал России.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что санкции западных стран против российских компаний приведут к возникновению глобального продовольственного кризиса. По его словам, экономические рестрикции США и ЕС в отношении России уже привели к "разбалансировке" цен на мировых рынках продовольствия.

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