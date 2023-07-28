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Минобороны рассказало о происшествии в Таганроге

17:38
  • пятница
  • 28 июля 2023

ВСУ использовали переоборудованную ракету С-200

Киевский режим сегодня совершил террористическую атаку на Таганрог. Как заявили в Министерстве обороны, для удара по жилой инфраструктуре в центре города ВСУ использовали переоборудованную зенитную ракету комплекса С-200.
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Российскими средствами противовоздушной обороны ее обнаружили и перехватили в воздухе. Но обломки упали на территории Таганрога. В результате действий киевского режима пострадали по меньшей мере 15 мирных жителей.

На месте взрыва образовалась воронка пять на пять метров. Столб черного дыма был виден в разных районах города. Ударной волной повреждены машины, в ближайших домах выбиты стекла.

Разрушено здание, в котором находился популярный у местных жителей ресторан. Но по сообщению экстренных служб, людей под завалами нет. На месте происшествия уже работают следователи.

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