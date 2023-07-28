ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НАТО построит новый военный объект в Польше

18:05
  • пятница
  • 28 июля 2023

Завод будет построен в рамках совместного проекта США и Канады

НАТО построит новый военный объект на территории Польши для обслуживания и ремонта подбитой военной техники ВСУ, передает издание The Globe and Mail со ссылкой на комментарий высокопоставленного чиновника из правительства Канады.  

Россия предостерегла Украину от строительства оружейного завода Rheinmetall
Глава Rheinmetall заявил о начале работы концерна на Украине

Как отметили авторы публикации, новый военный объект будет построен недалеко от польского города Жешув. Завод будет построен в рамках совместного проекта США и Канада, уточнили в издании. 

"Мы собираемся построить центр техобслуживания украинской техники в Польше", - приводит издание слова канадского чиновника.

При этом представитель правительства Канады подчеркнул, что строительство нового завода на территории Польши позволит восстанавливать украинскую и западную технику в кратчайшие сроки.

Он также добавил, что, несмотря на присутствие войск НАТО в Польше, власти Канады не планируют отправлять дополнительный военный контингент на территорию страны.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что предприятия по обслуживанию и ремонту военной техники, в том числе и танков Leopard, будут введены в эксплуатацию уже "через несколько недель" на территории Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
НАТО
НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.