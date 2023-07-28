НАТО построит новый военный объект в Польше

Завод будет построен в рамках совместного проекта США и Канады

НАТО построит новый военный объект на территории Польши для обслуживания и ремонта подбитой военной техники ВСУ, передает издание The Globe and Mail со ссылкой на комментарий высокопоставленного чиновника из правительства Канады.

Как отметили авторы публикации, новый военный объект будет построен недалеко от польского города Жешув. Завод будет построен в рамках совместного проекта США и Канада, уточнили в издании.

"Мы собираемся построить центр техобслуживания украинской техники в Польше", - приводит издание слова канадского чиновника.

При этом представитель правительства Канады подчеркнул, что строительство нового завода на территории Польши позволит восстанавливать украинскую и западную технику в кратчайшие сроки.

Он также добавил, что, несмотря на присутствие войск НАТО в Польше, власти Канады не планируют отправлять дополнительный военный контингент на территорию страны.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что предприятия по обслуживанию и ремонту военной техники, в том числе и танков Leopard, будут введены в эксплуатацию уже "через несколько недель" на территории Украины.

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