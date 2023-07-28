ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Карачаево-Черкессии ликвидируют последствия мощного урагана

18:16
  • пятница
  • 28 июля 2023

Есть пострадавшие

Кадры из Карачаево-Черкессии, где ликвидируют последствия мощного урагана. Один человек погиб, ещё трое пострадали.  

На столицу республики обрушился ливень с градом и шквалистым ветром с порывами до 25 метров в секунду. Он сбивал с ног людей и с корнями вырывал деревья. Повреждены несколько строений и автомобилей.

Ветер срывал кровли с домов. Коммунальщики в оперативном режиме устраняют последствия стихии. Региональный МЧС вновь объявил штормовое предупреждение - в республике вечером ожидаются сильные дожди.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Последствия урагана
Последствия урагана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.