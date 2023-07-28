В Карачаево-Черкессии ликвидируют последствия мощного урагана

Есть пострадавшие

Кадры из Карачаево-Черкессии, где ликвидируют последствия мощного урагана. Один человек погиб, ещё трое пострадали.

На столицу республики обрушился ливень с градом и шквалистым ветром с порывами до 25 метров в секунду. Он сбивал с ног людей и с корнями вырывал деревья. Повреждены несколько строений и автомобилей.

Ветер срывал кровли с домов. Коммунальщики в оперативном режиме устраняют последствия стихии. Региональный МЧС вновь объявил штормовое предупреждение - в республике вечером ожидаются сильные дожди.

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