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Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России успешно уничтожают гаубицы M-777 на Украине

18:21
  • пятница
  • 28 июля 2023

Такая же участь ожидает ракеты ATACMS

ВС России значительно сократили количество американских гаубиц M-777 в зоне СВО. Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.   

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"У россиян есть большой успех в ликвидации M-777", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что российским военным удалось нанести "опустошающий" удар, позволивший уничтожить большую часть американских гаубиц M-777. По его словам, такая же ситуация произойдет с баллистическими ракетами ATACMS, которые будут переданы на вооружение ВСУ в ближайшее время.

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что в ходе проведения военной спецоперации на территории Украины российским военным удалось полностью уничтожить оборонно-промышленный потенциал армии США.

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