Такая же участь ожидает ракеты ATACMS

ВС России значительно сократили количество американских гаубиц M-777 в зоне СВО. Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"У россиян есть большой успех в ликвидации M-777", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что российским военным удалось нанести "опустошающий" удар, позволивший уничтожить большую часть американских гаубиц M-777. По его словам, такая же ситуация произойдет с баллистическими ракетами ATACMS, которые будут переданы на вооружение ВСУ в ближайшее время.

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что в ходе проведения военной спецоперации на территории Украины российским военным удалось полностью уничтожить оборонно-промышленный потенциал армии США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"