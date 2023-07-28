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Трамп продолжит борьбу за пост президента США

18:48
  • пятница
  • 28 июля 2023

Преград для участия в выборах нет

Несмотря на выдвинутые обвинения, борьба за пост президента США будет продолжена. Об этом в интервью журналисту Джону Фредериксу заявил бывший хозяин Белого Дома Дональд Трамп.  

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Напомним, что накануне экс-президенту США Дональду Трампу были предъявлены два новых пункта обвинения в рамках уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных правительственных документов.

"Мы будем продолжать борьбу", - приводит РИА Новости ответ Трампа на вопрос журналиста о том, будет ли он продолжать участие в предвыборной гонке.

При этом бывший президент США подчеркнул, что американская конституция не запрещает участвовать в выборах, несмотря на наличие открытых уголовных дел.

Ранее японский политический обозреватель Акира Сайто заявил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом обернется для киевского режима катастрофой. По его словам, отношения Трампа и Зеленского значительно ухудшились после начала военной спецоперации на территории Украины.

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