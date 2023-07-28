ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

NYT: конфискация замороженных активов России создаст "опасный прецедент"

19:24
  • пятница
  • 28 июля 2023

Действия ЕС нарушают международное право

Европейские и американские чиновники не нашли "правовой инструмент", который позволил бы конфисковать замороженные активы Росиии и передать их киевскому режиму, передает издание The New York со ссылкой на комментарий старшего научного сотрудника Бруклинского института в Вашингтоне Дугласа Редикера.

Делягин объяснил, почему ЕС не хочет конфисковать российские активы
В Нидерландах заявили о неготовности ЕС конфисковать замороженные активы России

"Чтобы избежать рисков для одной юрисдикции, это должен быть хорошо продуманный, скоординированный и организованный между западными странами шаг. И этого трудно добиться, поскольку такие действия ЕС могут привести к опасному прецеденту", - заявил Редикер.

При этом научный сотрудник американского института подчеркнул, что конфискация активов Банка России является открытым посягательством на внешнеполитический суверенитет Москвы. По его словам, активы российского денежно-кредитного регулятора в Европе должны оставаться неприкасаемыми.

Он также добавил, что конфискация замороженных активов России является "неприкрытым" нарушением международного права. Изъятие активов того или иного государства возможно лишь в результате единогласного решения стран-участниц Совета Безопасности ООН, однако Россия, имеющая статус полноправного участника организации, наложила бы вето на результаты подобного голосования, заключил эксперт.  

Ранее советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам Джеффри ван Леувен заявил, что страны ЕС не могут достичь согласия в вопросе конфискации замороженных активов России и передачи их киевскому режиму. По его словам, на данном этапе конфискация российских активов невозможна из-за возражения представителей ФРГ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
США
США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.