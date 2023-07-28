NYT: конфискация замороженных активов России создаст "опасный прецедент"

Действия ЕС нарушают международное право

Европейские и американские чиновники не нашли "правовой инструмент", который позволил бы конфисковать замороженные активы Росиии и передать их киевскому режиму, передает издание The New York со ссылкой на комментарий старшего научного сотрудника Бруклинского института в Вашингтоне Дугласа Редикера.

"Чтобы избежать рисков для одной юрисдикции, это должен быть хорошо продуманный, скоординированный и организованный между западными странами шаг. И этого трудно добиться, поскольку такие действия ЕС могут привести к опасному прецеденту", - заявил Редикер.

При этом научный сотрудник американского института подчеркнул, что конфискация активов Банка России является открытым посягательством на внешнеполитический суверенитет Москвы. По его словам, активы российского денежно-кредитного регулятора в Европе должны оставаться неприкасаемыми.

Он также добавил, что конфискация замороженных активов России является "неприкрытым" нарушением международного права. Изъятие активов того или иного государства возможно лишь в результате единогласного решения стран-участниц Совета Безопасности ООН, однако Россия, имеющая статус полноправного участника организации, наложила бы вето на результаты подобного голосования, заключил эксперт.

Ранее советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам Джеффри ван Леувен заявил, что страны ЕС не могут достичь согласия в вопросе конфискации замороженных активов России и передачи их киевскому режиму. По его словам, на данном этапе конфискация российских активов невозможна из-за возражения представителей ФРГ.

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