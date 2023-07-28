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Собянин: Развитие электронных услуг избавляет москвичей от бумажной волокиты

19:17
  • пятница
  • 28 июля 2023

Межведомственное взаимодействие особенно активно развивается в сферах оказания социальных услуг и ЖКХ

Цифровые сервисы делают взаимодействие москвичей с городскими службами проще и удобнее. Об этом на своем официальном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, цифровые экосистемы избавили горожан от сбора миллионов бумажных документов.

"Базовый регистр – система межведомственного взаимодействия, необходимая для предоставления госуслуг, – работает с 2011 года. В нем хранится более 400 видов документов – от записи ребенка в спортивную секцию до оформления лицензии для предпринимателей. В последнее время межведомственное взаимодействие особенно активно развивается в сферах оказания социальных услуг и ЖКХ", – отметил Собянин.

Отмечается, что в прошлом году система mos.ru оказала 650 миллионов госуслуг. Среди главных цифровых проектов столицы – "Цифровой двойник города", "Электронный дом", "Московская электронная школа", "Наш город", "Активный гражданин", "ЕМИАС".

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