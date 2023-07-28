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МИД: попытки обвинить Россию во вмешательстве в ситуацию в Нигере безосновательны

19:44
  • пятница
  • 28 июля 2023

Москва выступает за восстановление конституционного строя в африканской республике

Высказывания лидеров стран Запада о вмешательстве России в ситуацию в Нигере не имеют каких-либо реальных оснований. Об этом на саммите "Россия-Африка" заявил директор департамента МИД Африки Всеволод Ткаченко.

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"Те вбросы, которые происходят, направлены на то, чтобы попытаться хоть в чем-то нас в очередной раз обвинить без каких-либо на то оснований", - заявил Ткаченко, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул, что российские власти уже неоднократно высказывали свое мнение относительно ситуации в африканской республике. По его словам, власти России призывают лидеров военного мятежа немедленно сложить оружие и восстановить конституционный строй в стране.

Он также добавил, что российские дипломаты занимаются оценкой произошедших событий. Только после работы специалистов Москва сможет дать окончательный комментарий по поводу государственного переворота в Нигере, заключил Ткаченко.   

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти страны выступают за необходимость восстановления конституционного порядка в Нигере. По его словам, большая часть цивилизованных стран мира осуждает действия зачинщиков государственного переворота в африканской республике.

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